Сегодня утром, 6 июня, оперативники Управления уголовного розыска и Ингульского отдела полиции задержали двоих воров сразу после совершения ими очередной кражи из квартиры жителей Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Сообщается, что когда воры загрузили краденное в автомобиль Mazda, они заметили правоохранителей и пытались скрыться. При этом, они не справились с управлением и въехали в дерево, после чего их задержали полицейские.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские установили, что водитель и пассажир автомобиля — 39-летний житель Николаева и его 42-летний подельник, гражданин Грузии.

Сообщается, что николаевец через окно залез в квартиру, украл два плазменных телевизора, серебряные украшения, бижутерию, одежду и продукты питания, после чего передал их сообщнику, который ждал у окна.

Во время осмотра салона автомобиля следователи изъяли похищенное имущество пострадавших и принадлежности, с помощью которых воры совершили кражу.

— Сейчас оба злоумышленника задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, в ближайшее время им объявят о подозрении и будет избрана мера пресечения, - сказано в сообщении.

По данному факту следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Напомним, что в Николаеве оперативники Управления уголовного розыска поймали на краже 250 литров топлива с железной дороги местного 33-летнего жителя.