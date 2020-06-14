Вчера, 13 июня, в Николаеве на перекрестке улиц Энгельса и Шевченко водитель автомобиля ГАЗель сбил двух девочек 9-ти и 11-ти лет. Одна из девочек ехала на электросамокате, вторая шла рядом.

Как сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, обе девочки были доставлены в больницу.

Открыто производство по части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает штраф либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и ее причины.

Полиция просит свидетелей, которые владеют какой-либо информацией о ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам (0512) 49-83-64 или 102.

Как сообщалось, сегодня могут быть сбои в работе спецлинии «102» на территории всей области.