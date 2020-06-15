В Перу сельские жители из региона Уанкавелика взяли в плен восемь рабочих, которые ремонтировали антенну неподалеку их поселка. Они подумали, что те монтируют башню 5G связи.

Об этом сообщает ВВС.

Сельские жители не выпускают пленных уже несколько дней и заявляют, что готовы освободить пленных только после того, как из их местности уберут антенны.

В мире становится популярной теория о том, что развертывание сети 5G влияет на иммунитет, из-за чего люди становятся уязвимыми перед болезнью COVID-19.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших канадских мобильных операторов Bell заключил контракт на создание сети 5G со шведской корпорацией Ericsson в противовес китайскому Huawei.