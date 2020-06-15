В небе над столицей Канады, Оттавой, столкнулись два небольших пассажирских самолета. При этом экипажам и пассажирам удалось выжить.

Об этом сообщает CBC.

На борту первого самолета находился 70-летний пилот. Его воздушное судно после столкновения в воздухе с другим самолетом упало в реку Оттава около залива Констанс.

Очевидцы сразу же позвонили в службу 911. К месту происшествия направились несколько лодок и помогли спасти пилота. Сейчас он лечится у медработников от мелких травм.

На борту другого самолета было четверо человек, среди них ребенок. Воздушному судну удалось благополучно приземлиться в аэропорту Арнприора. Правда, самолет все же получил повреждение носового колеса при аварии.

Тем не менее, все пассажиры и экипаж остались невредимы. Сейчас этот инцидент расследует Совет по безопасности транспорта Канады.

Ранее в окрестностях Кэмлупса в провинции Британская Колумбия в Канаде разбился самолет пилотажной группы Королевских ВВС The Snowbirds.