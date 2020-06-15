Полиция Киева отстранила полицейских, которые били участника акции в поддержку Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве, и проведет по этому факту служебное расследование и передаст его результаты в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии «Украинской правде».

«Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы», — сказал он.

Андрей Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

Ранее сообщалось, что в результате стычки между активистами и правоохранителями были задержаны пять человек.