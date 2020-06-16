Накануне вечером, в селе Слабодка Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила четырех детей.

Об этом сообщила пресс-служба Наци ональной полиции Украины.

По данным следователей, 32-летняя местная жительница разворачивалась задним ходом на автомобиле ВАЗ 21103 и наехала на игравших у соседского двора детей.

Травмированных детей – четырех, шести, семи и восьми лет – госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Старший из пострадавших мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой находится в травматической коме.

В полиции установили, что женщина находилась за рулем в состоянии опьянения – зафиксировано 1,07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму. Правонарушительница была задержана.

Следственное управление областной полиции начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения).

Напомним, 13 июня, в Николаеве на перекрестке улиц Энгельса и Шевченко водитель автомобиля ГАЗель сбил двух девочек 9-ти и 11-ти лет. Одна из девочек ехала на электросамокате, вторая шла рядом.