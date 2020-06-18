С начала 2020 года в водоемах Николаевской области утонули 13 человек.

Об этом сообщили в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели обратились к жителям области с просьбой придерживаться правил поведения на воде.

Напомним, что с начала лета 2020 года до утра 17 июня в украинских водоемах уже утонули 100 человек, из которых 17 — дети.

Также ранее сообщалось, что в реке Ингул на Николаевщине утонул мужчина. Его тело было обнаружено сегодня, 18 июня.