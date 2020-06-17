Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

— В основном причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения. Местами для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами, — объясняют спасатели.

Напомним, исполнительный комитет горсовета согласовал перечень мест массового отдыха людей на водных объектах Николаева в летний период 2020 года.

Также напомним, что Николаевская областная государственная администрации начала подготовку к пляжному сезону в области.