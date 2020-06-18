От последствий COVID-19 умер начальник начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Иван Гайда. Ему было 58 лет.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

— Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных, — написал Андрей Садовый.

Как сообщалось, за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.