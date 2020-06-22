Спасатели планируют до вечера завершить работы по разбору завалов в многоэтажке Киева, где в воскресенье утром был взрыв.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передаёт Укринформ.

— Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы для того, чтобы спасти жизни людей. До вечера планируется полностью завершить эти работы, - написал Антон Геращенко.

По словам Геращенко, секция 10-этажного дома из 40 квартир, в которой произошел взрыв, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит, её придется демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома.

Геращенко отметил, что на данный момент несущий каркас держится только за счёт спецтросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты.

— Вчера, для того чтобы не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой», - напомнил Антон Геращенко.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры в результате взрыва.

— Сейчас на заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир взорвавшейся секции. Детали будут в официальных сообщениях пресс-службы КМУ, - уточнил Антон Геращенко.

Он сообщил, что по состоянию на сейчас из-под завалов были извлечены тела троих погибших жильцов дома.

— Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома, - уточнил Антон Геращенко.

Напомним, что вследствие поисково-спасательных работ в районе взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве за ночь с 21 на 22 июня известно про 3 погибших и 5 травмированных.