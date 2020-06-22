Вследствие поисково-спасательных работ в районе взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве за ночь с 21 на 22 июня известно про 3 погибших и 5 травмированных.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

«21 июня около 10 часов. в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего 3 человека погибли и 5 травмированы», — сообщили спасатели.

На месте работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобильная оперативная группа ГСЧС.

«По состоянию на 7 часомв 22 июня во поисково-спасательным работам привлечены 460 человек и 70 единиц техники, из них от ГСЧС 170 человек личного состава и 30 единиц техники в том числе 1 кинологический расчет», — добавили в пресс-службе.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. По состоянию на 20:00 воскресенья на месте ЧП было найдено 3 погибшие лица.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва.