В Николаевской области в селе Казанка полицейские расследуют избиение дочери собственной матерью — у неё хотят отобрать родительские права.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

20 июня ночью в селе Казанка полицейские во время патрулирования улицы услышал крики, в том числе и детские, которые доносились из здания по улице Шевченко. В доме правоохранители увидели нетрезвую женщину и избитую ее годовалую дочь. На место происшествия полицейские вызвали скорую и районную службу по делам детей.

Предварительно установлено, что в состоянии алкогольного опьянения 36-летняя мать избила свою дочь. Женщина состоит на учете соцслужбы и уже лишена родительских прав на трех малолетних детей, которые сейчас воспитываются в интернате.

Потерпевшая девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Медики диагностировали у неё сотрясение мозга, множественные гематомы и ссадины на лице. Мать ребенка находится рядом с ней.

Следователи Казанковского отделения полиции относительно матери открыли уголовное производство по части 1 статьи 166 УК «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Назначено проведение экспертизы по установлению степени тяжести полученных девочкой травм. Продолжаются сбор доказательной базы о причастности женщины к избиению малолетней дочери для сообщения ей о подозрении в совершении преступления.

Полиция будет ходатайствовать в суд о лишении женщины родительских прав и на четвертого ребенка.

Напомним, что в селе Арбузинка Николаевской области 46-летний нетрезвый мужчина, воспитывая сына, ударил его металлической частью грабель по голове. От удара ребенок упал на землю и потерял сознание. Мальчик был госпитализирован.