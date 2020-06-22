Вечером 21 июня в Одессе полицейский пытался остановить драку, но его самого ударили и повалили на землю. Правоохранителю пришлось открыть огонь, он начал стрелять в воздух из травматического пистолета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Во дворе многоэтажки жилого комплекса «Радужный» между группой местных жителей возник конфликт из-за неправильно припаркованного автомобиля. Началась драка, которую из окна своей квартиры увидел сотрудник полиции, проживающий в этом же доме. Он вышел на улицу, чтобы разнять конфликтующих. В ответ на попытку успокоить участников драки полицейский получил несколько ударов, от которых упал на землю. Кроме того, неизвестный распылил в сторону людей слезоточивый газ.

«Чтобы пресечь правонарушение, сотрудник полиции несколько раз выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. В результате конфликт был прекращен, никто не пострадал. Медицинский осмотр подтвердил, что полицейский был трезв», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила и опросила участников события. Начато уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Кроме того, руководство одесской полиции назначило служебное расследование, которое определит правомерность действий полицейского.

Напомним, в Николаевской области в селе Казанка полицейские расследуют избиение дочери собственной матерью — ее хотят лишить родительских прав.