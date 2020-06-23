Следствие изменило квалификацию преступления полицейских из Кагарлыка — Сергея Сулимы и Николая Кузива, теперь их подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов в комментарии «Громадському радио»

«365-ю переквалифицировали в 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного правонарушения», — сказал прокурор.

Так, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа исчезло из квалификации.

Валерий Смирнов добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.

До этого экс-оперуполномоченного Кагарлицкого отделения полиции Сергея Сулиму сначала подозревали в изнасиловании группой лиц, а его бывшего начальника Николай Кузива — в соучастии в групповом изнасиловании и в превышении служебных полномочий.

Напомним, 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.

Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.