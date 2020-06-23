«Международные авиалинии Украины» начали служебное расследование из-за гибели 38 щенков на борту самолета, летевшего из Киева в Торонто 13 июня, а также отстранили от работы директора по грузовым перевозкам.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Напомним, 13 июня авиакомпания «Международные авиалинии Украины» осуществила спецрейс «Киев — Торонто», в грузовом трюме самолета везли около 500 щенков. Из-за ненадлежащих условий перевозки 38 из них умерли от удушья.

В МАУ заявили, что все животные на рейсе имели коммерческое назначение, только одно животное летело с пассажиром. Причину гибели животных до сих пор не установили.

«Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и другие. Стоит добавить, что перевозка породистых щенков, особенно брахоцефалив, к которым относятся в том числе французские бульдоги, имеет определенные риски, которые знают и понимают владельцы данных животных», — говорится в сообщении.

Всего на рейсе было 559 собак и 89 кошек среднего возраста 4 месяца в 337 клетках. В компании отметили, что размещение нескольких животных в одной клетке разрешается, если они могут свободно двигаться, а клетки имеют конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.

В МАУ уверяют, что грузовой салон самолета Boeing 767 полностью вентилируется и температурно регулируемый.

«Поэтому любые манипуляции об отсутствии воздуха либо не рабочих систем кондиционирования исключаются авиакомпанией. Состояние животных во время перелета обусловлено большим количеством факторов, в том числе условиями транспортировки и хранения животных к передаче авиакомпании от грузоотправителей», — подчеркнули в компании.