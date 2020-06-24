В Одесской области морская вода на трети исследованных пляжей не отвечает санитарно-микробиологической норме. В общем было взято 93 пробы.
Об этом свидетельствуют данные Одесского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, передаёт РБК-Украина.
Несоответствие нормам зафиксировали на пляжах Одессы и пгт Затока.
— В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах города Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) было отобрано на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям - 29 проб (пляжи Одессы, рекреационная зона села Затока), - говорится в сообщении.
Напомним, что в Одессе в районе пляжа «Дельфин», вблизи затонувшего танкера Delfi, из которого выливается топливо, выявили загрязнение воды. По предварительным данным, допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.
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В Одесской области морская вода на трети исследованных пляжей не отвечает санитарно-микробиологической норме. В общем было взято 93 пробы.
Об этом свидетельствуют данные Одесского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, передаёт РБК-Украина.
Несоответствие нормам зафиксировали на пляжах Одессы и пгт Затока.
— В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах города Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) было отобрано на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям - 29 проб (пляжи Одессы, рекреационная зона села Затока), - говорится в сообщении.
Напомним, что в Одессе в районе пляжа «Дельфин», вблизи затонувшего танкера Delfi, из которого выливается топливо, выявили загрязнение воды. По предварительным данным, допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.