Служба безопасности заявила о разоблачении схемы хищения почти 17 миллионов гривен должностными лицами историко-этнографического заповедника, подведомственного прежнему Министерству культуры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ из Киева и Киевской области установили, что в 2018 году гендиректор заведения и двое его сообщников приобрели «фактически ненужное» административное здание в Переяславе Киевской области.

«Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его за более 19 миллионов. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили», — говорится в сообщении.

Всем троим фигурантам объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Закарпатской области.