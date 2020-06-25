В МВД заявили, что жертва изнасилования в Кагарлыке Неля Погребицкая не просила полицию предоставить ей круглосуточную охрану, но готовы это сделать.

Об этом сообщает Лига, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сейчас по заявлению потерпевшей охрана предоставляется при необходимости и на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена тревожная кнопка для вызова полицейских, проинформировали в МВД.

— В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности «при необходимости и во время судебных заседаний». Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома, - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по словам Анастасии Радиной, депутата от Слуги народа, которая участвовала сегодня в пресс-конференции вместе с пострадавшей, Погребицкая нуждается именно в круглосуточной охране, которую ей якобы обещали предоставить еще месяц назад.

По словам депутата, «тревожная кнопка» неэффективна, так как отделение полиции находится в 130 км от дома потерпевшей.

— Сейчас мы слышим от полиции отговорки, что, мол, охраняемое лицо должно обеспечить им мягкий диванчик и питание, - рассказала Анастасия Радина.