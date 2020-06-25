В МВД заявили, что жертва изнасилования в Кагарлыке Неля Погребицкая не просила полицию предоставить ей круглосуточную охрану, но готовы это сделать.
Об этом сообщает Лига, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Сейчас по заявлению потерпевшей охрана предоставляется при необходимости и на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена тревожная кнопка для вызова полицейских, проинформировали в МВД.
— В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности «при необходимости и во время судебных заседаний». Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома, - сказано в сообщении.
Вместе с тем, по словам Анастасии Радиной, депутата от Слуги народа, которая участвовала сегодня в пресс-конференции вместе с пострадавшей, Погребицкая нуждается именно в круглосуточной охране, которую ей якобы обещали предоставить еще месяц назад.
По словам депутата, «тревожная кнопка» неэффективна, так как отделение полиции находится в 130 км от дома потерпевшей.
— Сейчас мы слышим от полиции отговорки, что, мол, охраняемое лицо должно обеспечить им мягкий диванчик и питание, - рассказала Анастасия Радина.
Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.
Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.
Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.
В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.
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В МВД заявили, что жертва изнасилования в Кагарлыке Неля Погребицкая не просила полицию предоставить ей круглосуточную охрану, но готовы это сделать.
Об этом сообщает Лига, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Сейчас по заявлению потерпевшей охрана предоставляется при необходимости и на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена тревожная кнопка для вызова полицейских, проинформировали в МВД.
— В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности «при необходимости и во время судебных заседаний». Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома, - сказано в сообщении.
Вместе с тем, по словам Анастасии Радиной, депутата от Слуги народа, которая участвовала сегодня в пресс-конференции вместе с пострадавшей, Погребицкая нуждается именно в круглосуточной охране, которую ей якобы обещали предоставить еще месяц назад.
По словам депутата, «тревожная кнопка» неэффективна, так как отделение полиции находится в 130 км от дома потерпевшей.
— Сейчас мы слышим от полиции отговорки, что, мол, охраняемое лицо должно обеспечить им мягкий диванчик и питание, - рассказала Анастасия Радина.
Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.
Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.
Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.
В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.