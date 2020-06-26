Подозреваемый в изнасиловании и избиении полицейский с Кагарлык Николай Кузив отобрал у потерпевшей паспорт и идентификационный код. Документы женщине так и не вернули, и не восстановили.

Об этом потерпевшая Неля Погребицкая рассказала в интервью «Украинской правде».

— Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдали. Где он мог деться — не знаю, — сказала Погребицкая.

Она добавила, что сейчас у нее нет ни паспорта, ни кода, из-за чего женщина не может попасть в больницу. Также Погребицкая рассказала, что ей до сих пор не провели медицинский осмотр. Сначала врачи отказались, потому что «не хотели иметь проблем с полицией», а затем - из-за отсутствия паспорта.

— Я не ходила (на осмотр - прим.) Еще так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего, — говорит пострадавшая.

По словам Погребицкой, сейчас она живет «в страже». Также женщине установили тревожную кнопку.

— Можно вызвать, если есть угроза - приедет полиция из Обухова, — рассказала женщина.

Кроме того, Погребицкая рассказала, что в Кагарлыке еще есть пострадавшие девушки от действий полицейских, которые готовы поддержать ее в суде.

— В Кагарлыке были девушки. Тоже говорили, как будет суд, поедут, расскажут, как он тоже (Николай Кузив - прим.) издевался над ними, — отметила пострадавшая.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.

Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.