С начала суток, 27 июня, в зоне боевых действий на Донбассе боевики пять раз открывали огонь. С начала суток погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Вблизи Старогнатовки, в результате разрыва неизвестного боеприпаса, пострадали двое военных. От полученных множественных осколочных ранений один из них погиб, второго доставили в медучреждение.

Кроме этого, неподалеку Марьинки, во время выполнения задания по разминированию участка местности, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский сапер. Он получил осколочное проникающее ранение. Военнослужащего госпитализировали. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

В штабе отмечают, что во время обстрелов боевики применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, в зоне боевых действий в Донбассе 26 июня боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.