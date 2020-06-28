В июле 2019 года он в очередной раз пообещал завершить восстановление сквера в 2020 году.

Ранее в июне 2019 года стало известно, что поручение мэра восстановлению сквера «Манганариевский» (Сердце города) не будет выполнено, так как на его восстановление необходимо еще 19 миллионов гривен.

Стоит отметить, что на строительство сквера уже было потрачено 17 миллионов гривен. В августе 2018 года Департамент ЖКХ провел обследование сквера за 112 тысяч гривен.

В марте 2019 года появилось сообщение, что в сквере разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию.

В мае 2019 года появилось сообщение, что из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен.

В конце июля 2018 года николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что к 230-летию города планируется открыть реконструированный «Сквер Манганариевского» и фонтан, который находится в нем.

В 2017 году Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен, если горожане будут «хорошо молиться» об этом.

В июле 2016 года сообщалось, что в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».

Народный депутат Украины Артем Ильюк считает, что ответственность за нереализованный проект по реконструкции сквера «Сердце города» лежит на городских чиновниках.

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов, который является одним из авторов проекта «Сердце города», заявил, что конечный проект реконструкции сквера был испорчен на 90%. Архитектор проекта реконструкции сквера «Сердце города» Юлия Анищенкова посетовала на то, что реализовать задуманные идеи удалось не более чем на 30%, а смотреть на разрушенные тротуары в сквере ей больно.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что за 5 лет работы депутаты Николаевского городского совета могли бы профинансировать установку фонтана в парке «Сердце города» из бюджета развития города, чтобы завершить проект.

Директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что в 2020 году планируется завершить только обустройство фонтана в сквере «Манганариевский» (Сердце города), а не всю его реконструкцию.