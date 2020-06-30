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Вечером 30 июня на улице Пограничная в Николаеве автомобиль Daewoo Lanos провалился в яму.
Об этом сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».
Яму оставили работники ЗАО «Николаевская ТЭЦ», ремонтировавшие теплосети.
«По информации диспетчерской службы ЗАО «Николаевская ТЭЦ» по ул. Пограничной, где предприятие проводит аварийно-ремонтные работы, в котлован попал автомобиль, водитель которого нарушил правила ПДД», — говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook.
Возле места присшествия были установлены знаки, предупреждающие о проведении работ. Вероятно, из-за размытия дороги в связи с ливнем, который прошел вечером в Николаеве, водитель не заметил яму.
Напомним, 19 июня на нижней Набережной в Николаеве провалилась тротуарная плитка под микроавтобусом Ford.
Вечером 30 июня на улице Пограничная в Николаеве автомобиль Daewoo Lanos провалился в яму.
Об этом сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».
Яму оставили работники ЗАО «Николаевская ТЭЦ», ремонтировавшие теплосети.
«По информации диспетчерской службы ЗАО «Николаевская ТЭЦ» по ул. Пограничной, где предприятие проводит аварийно-ремонтные работы, в котлован попал автомобиль, водитель которого нарушил правила ПДД», — говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook.
Возле места присшествия были установлены знаки, предупреждающие о проведении работ. Вероятно, из-за размытия дороги в связи с ливнем, который прошел вечером в Николаеве, водитель не заметил яму.
Напомним, 19 июня на нижней Набережной в Николаеве провалилась тротуарная плитка под микроавтобусом Ford.