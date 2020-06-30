Утром 30 июня в службу спасения поступила информация о пожаре салона красоты на улице Московской в Николаеве.

Об этом сообщает ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По прибытию спасастелей выяснилось, что плотное задымление возникло из-за возгорания массажного кресла и горения потолка.

С помощью порошковых огнетушителей пожар площадью 5 квадратных метров был ликвидирован, его причиной стало короткое замыкание электросети.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области выгорело поле пшеницы и часть лесополосы.