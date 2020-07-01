Руководство одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации подозревается в присвоении более полумиллиона гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

«Правоохранители установили, что к «схеме» по присвоению бюджетных средств причастны директор одного из департаментов областной госадминистрации, его заместитель и руководитель коммерческой структуры. Фирма последнего выполняла текущий ремонт сетей электроснабжения многоквартирных жилых домов в г. Лозовая. С целью присвоения денежных средств должностные лица вносили заведомо недостоверные сведения относительно объема и стоимости выполненных работ», — говорится в сообщении.

В результате таких противозаконных действий областному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше полумиллиона гривен.

По данным полиции, во вторник, 30 июня, директору департамента Харьковской ОГА, его заместителю и руководителю коммерческой структуры сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Напомним, в суд направили обвинительный акт в отношении главного специалиста одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. Его обвиняют в получении взятки.

Как известно, чиновника задержали 26 мая при передаче шести тысяч гривен.

Также сообщалось, что 28 декабря 2019 года следователи поймали сотрудницу Департамента ЖКХ на получении взятки в размере 20 тысяч и сообщили о подозрении по трем эпизодам. Деньги 44-летняя начальница управления получила за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно объема выполненных работ от «подконтрольных» субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации чиновница привлекла своего водителя, который после получения ею части взятки в своем служебном кабинете, выносил деньги из помещения в служебный автомобиль, и в дальнейшем, через некоторое время, передавал чиновнице.