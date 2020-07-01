Сегодня, 1 июля, в Николаеве сотрудники подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции задержали наркодилера.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 15 часов на служебный планшет патрульных поступил вызов, что неизвестный что-то ищет у домов на улице 8-я Продольная. Прибыв на место происшествия, экипаж тактико-оперативного реагирования начал отрабатывать прилегающую территорию. Уже через несколько минут заметили мужчину, подпадающего по ориентировку.

Ему предложили показать содержимое карманов и сумки, на что мужчина согласился и достал из заднего кармана шорт полиэтиленовый пакет, в котором находился запаянный сверток. Мужчина сообщил, что это «закладка», а в середине, вероятно, наркотики. После чего он достал из сумки еще один пакет, в котором находилось 43 запаянных свертка. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которой передали подозреваемого.

Напомним, в мае полицейские разоблачили в Николаеве группу наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в городе путём «закладок».