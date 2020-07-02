Вечером 2 июля ликвидировали пожар на незаконной свалке частного предприятия «Мильча» в селе Мешково-Погорелово под Николаевом.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отмечается, что для контроля ситуации и предупреждения повторных возгораний на месте остались дежурить спасатели 16 ГПСЧ.

Напомним, что 1 июля в 16:59 на линию «101» поступило сообщение о пожаре мусора на полигоне ТБО частного предприятия «Мильча» по улице Набережная, 2 в селе Мешково-Погорелово Витовского района.

В ГСЧС отметили, что пожары на свалке ЧП «Мильча» имеют систематический характер, а предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте. С наступлением засушливой погоды (в дополнение к неосторожному обращению с огнем и способностью свалок к самовозгоранию из-за накопления биогазов) является более вероятными.

В 2015 году журналист Катерина Середа в своем блоге на НикВести писала о том, что еще в 2009 году ЧП «Мильча» должна был засыпать карьер и открыть на его месте страусовую ферму. Однако, свалка продолжает функционировать и по сей день. Туда буквально каждые 5 минут приезжали автомобили с мусором, в том числе и с канализационными отходами.



