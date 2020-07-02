В суд напривили обвинение в отношении директора филиала ОАО КБ «Надра», которую обвиняют в присвоении денежных средств банковского учреждения.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.

По версии следствия, директор филиала в течение 2011-2015 годов присваивала деньги банка через подделку квитанций о получении банком средств от клиентов, в связи с чем банку был нанесен ущерб в сумме 228,5 тысячи гривен.

Действия женщины квалифицированы по ч.2, ч.3 ст. 191 и ч.1 ст. 366 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, и служебный подлог).

Директору филиала грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, главврача дома ребенка в Николаеве подозревают в служебной халатности и нанесении ущерба в ₴800 тысяч.