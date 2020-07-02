В Николаеве водитель автобуса маршрута № 17 напал на пассажирку из-за сделанного ему замечания по поводу отсутствия маски.

Об этом жительница Николаева Маргарита Ивко рассказала в своем блоге в Instagram.

При входе в автобус девушка поинтересовалась, почему водитель без маски, а после прошла в салон. По ее словам, уже при выходе на остановке водитель окликнул ее и начал возмущаться.

После того, как она зафиксировала на камеру госномер автобуса, он последовал к воротам ее дома, где продолжил «общение» на повышенных тонах.

— Ты шо, блогер сильный? Кто тебе платит деньги, дура тупая, — увидев, что его снимают, выкрикнул водитель и попытался выбить у девушки из рук телефон.

После того, как девушка зашла во двор своего дома он продолжил ее оскорблять и возмущаться из-за съемки.

Напомним, 19 марта в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Позже водитель трамвая, курсирующего по маршруту №1 в Николаеве, призвал горожан сохранять спокойствие и не проявлять агрессию в отношении водителей городского транспорта.