ородской глава Коломыи (Ивано-Франковская область) Игорь Слюзар заразился коронавирусом. Также заболевание подтвердили у его заместителя.

Об этом в Facebook сообщил Игорь Слюзар.

Он сообщил, что 2 июля был получен положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. При этом сам Слюзар не имеет никаких симптомов заболевание.

— Самочувствие хорошее. Мы с семьями идем на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдут тестирование, — написал Игорь Слюзар.

По состоянию на 2 июля в Коломыи подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом, из них четыре человека умерли, 34 - выздоровели. Всего в Ивано-Франковской области подтверждено 2489 заболевания, умерли - 102 пациента, выздоровели - 1108.

Напомним, ранее городской голова Монастыриска Андрей Старух также заразился коронавирусом. 19 апреля он сообщил о том, что полностью выздоровел.