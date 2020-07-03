Руководство территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком отстранили от занимаемых должностей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Также отстранили руководителя следственного подразделения управления ГБР и следователей, причастных к изъятию военной техники. В отношении них начато служебное расследование.

Главное следственное управление ГБР кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества, начало уголовное производство по факту возможной диверсии.

Напомним, Командование воздушных сил Украины заявило, что следователи ГБР в ходе обысков в расположении зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, изъяли СВЧ-приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Позже в Государственном бюро расследований сказали, что изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены в военным.

По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем уходе.

После инцидента Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, допустившим изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.