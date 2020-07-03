По состоянию на 23:45 на Ингульском мосту и на подъезде к нему со стороны Новой Одессы скопились большегрузы. Движение автомобилей частично заблокировано.

Видео происходящего на своей странице в Facebook опубликовал депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный.

— Я проехал уже километр. Фуры, фуры, фуры — это все идет на мост, — прокомментировал Максим Невенчанный.

Как сообщалось, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Турбинной требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы.

Напомним, сегодня ночью в Николаеве самопроизвольно развелся Ингульский мост. Вследствие технической неполадки часть конструкции моста поднялась на высоту более трех метров и продолжала медленно подниматься.