Сегодня, 6 июля, на трассе H-24 «Благовещенское-Николаев» неподалеку села Белоусовка в Вознесенском районе перевернулся автомобиль объезжавший яму на дороге. В результате пострадали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государтсвенной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Автомобиль Renault Duster объезжая яму перевернулся и его отнесло на полевую дорогу. В машине находилось 6 человек, из которых двое детей.

— На место выехало дежурное отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели деблокировали пострадавшего пассажира, которого зажало покореженными элементами транспортного средства. Его и еще четырех пассажиров госпитализированы в лечебное учреждение каретой скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве автомобиль провалился в разрытую коммунальщиками яму.