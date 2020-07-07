В Николаевской области перевернулась конная повозка с тремя детьми, в результате один ребенок погиб, еще один получил тяжелые травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О трагедии в полицию сообщил отец троих малолетних детей днем 6 июля. По его словам, он занимался хозяйственными делами, когда дети, две девочки-двойняшки и их старший брат, сели в гужевую повозку с привязанным к ней конем, которой никто не управлял.

«Конь сдвинулся с места и отвязался, после чего повозка продолжила неуправляемое движение под наклоном в балку и перевернулась. Из-за этого дети не удержались и выпавшая двухлетняя девочка получила смертельные травмы. Ее четырехлетний брат получил многочисленные телесные повреждения от падения и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Вторая девочка, к счастью, существенно не пострадала, и после того, что произошло, она смогла позвать на помощь отца», — говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка следователи начали уголовное производство, как того требует процедура в подобных случаях, по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство малолетнего») и проводят расследование обстоятельств несчастного случая.

Напомним, в Харькове автомобиль ВАЗ наехал на коляску с младенцем, погибла девочка 2020 года рождения.