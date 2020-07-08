Ночью 8 июня в реанимации умер мужчина, которого госпитализировали с термическими ожогами. Таким образом количество погибших в результате пожаров в Луганской области возросло до 5 человек.

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

— Мужчина 1962 года, который был в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3:00 умер, — написал Лисянский.

Отметим, что в 19:20 7 июля в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали о четырех погибших. Также, по словам Лисянского, пока в местной больнице находятся 27 человек, из них — 17 детей. По словам врачей, их состояние стабильное, пишет представитель омбудсмена.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 8:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе 13 детей, из села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» и отселили 30 человек. Пожар уничтожил 23 жилых дома и повредила еще 36 в Смоляниново, а также уничтожил 80 дачных домов в «Волчьем озере».

Ранее сообщалось, что боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.