Об этом во время брифинга в Луганской области заявил Владимир Зеленский.

— Мы решили предоставить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом. Для того чтобы можно было купить новое жилье. Областная администрация должна с этим помочь. В ближайшее время проговорим с Кабмином, — сказал Зеленский.

Он объяснил, что выделение средств пострадавшим должно согласовать правительство на заседании сегодня, 8 июля.

Также Зеленский обещает, что Кабмин выделит отдельно по 20 тысяч гривен пострадавшим людям «для поддержки из-за этой ситуации». Отдельно выделят средства семьям погибших во время пожаров. Также сейчас глава областной администрации занимается переселением пострадавших людей.

Кроме того президент отметил, что глава областной администрации должен поручить своим заместителям «пройтись по всем домам», чтобы выяснить, в какой помощи ещё нуждаются люди.

Ранее сообщалось, что боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.