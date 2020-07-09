Состоянием на утро четверга, 9 июля, в Луганской области продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки в 3 лесничествах, со среды используется пожарная авиация, которая осуществила 2 сброса воды, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра 9 июля на территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств.

В результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с.Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро». В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы.

За медицинской помощью в больницу обращался 71 человек. Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. га, – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

В ГСЧС отметили, что с начала работ эвакуированы из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

К тушению привлечены 1 тысяч 494 человек и 293 единиц техники, из них от ДСНС 736 человек л/с и 146 единиц техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 тонн воды).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Ранее сообщалось, что боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.