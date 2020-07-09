По состоянию на утро 9 июля в Николаевской области обнаружено 2 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 465 подтвержденных случая, из них 62 медика.
Николаев - 80 человек (+1);
Южноукраинск - 136 человек (+1);
Первомайск - 19 человек;
Арбузинский район - 7 человек;
Баштанский район - 1 человек;
Братский район - 4 человека;
Березнеговатский район - 1 человек;
Веселиновский район - 1 человек;
Витовский район - 1 человек;
Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
Врадиевский район - 34 человека;
Доманевский район - 78 человек;
Казанковский район - 2 человека;
Кривоозерский район - 11 человек;
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 40 человек;
Очаковский район - 1 человек;
Первомайский район - 5 человек;
Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели за сутки 17 человек, всего вылечилось — 347. При этом, 11 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 8 июля, коронавирус обнаружили у 810 человек. Также 665 человек выздоровели и 21 пациент умер.
По состоянию на утро 9 июля в Николаевской области обнаружено 2 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 465 подтвержденных случая, из них 62 медика.
Николаев - 80 человек (+1);
Южноукраинск - 136 человек (+1);
Первомайск - 19 человек;
Арбузинский район - 7 человек;
Баштанский район - 1 человек;
Братский район - 4 человека;
Березнеговатский район - 1 человек;
Веселиновский район - 1 человек;
Витовский район - 1 человек;
Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
Врадиевский район - 34 человека;
Доманевский район - 78 человек;
Казанковский район - 2 человека;
Кривоозерский район - 11 человек;
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 40 человек;
Очаковский район - 1 человек;
Первомайский район - 5 человек;
Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели за сутки 17 человек, всего вылечилось — 347. При этом, 11 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 8 июля, коронавирус обнаружили у 810 человек. Также 665 человек выздоровели и 21 пациент умер.