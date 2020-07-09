По состоянию на утро 9 июля в Николаевской области обнаружено 2 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 465 подтвержденных случая, из них 62 медика.

Николаев - 80 человек (+1);

Южноукраинск - 136 человек (+1);

Первомайск - 19 человек;

Арбузинский район - 7 человек;

Баштанский район - 1 человек;

Братский район - 4 человека;

Березнеговатский район - 1 человек;

Веселиновский район - 1 человек;

Витовский район - 1 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;

Врадиевский район - 34 человека;

Доманевский район - 78 человек;

Казанковский район - 2 человека;

Кривоозерский район - 11 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 40 человек;

Очаковский район - 1 человек;

Первомайский район - 5 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели за сутки 17 человек, всего вылечилось — 347. При этом, 11 человек умерло от последствий COVID-19.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 8 июля, коронавирус обнаружили у 810 человек. Также 665 человек выздоровели и 21 пациент умер.