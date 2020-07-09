Николаевщине пожарники ликвидировали четыри случая возгорания сухой растительности и мусора на открытых территориях.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожарники погасили очаги горения в поселке городского типа Первомайское (площадь пожара составила 1 га), садово-виноградного общества «Север-Юг» (площадь пожара – 4 000 м²) в Витовском районе и на улице Кинбурнской в Очакове (площадь пожара – 2 000 м²).

Также, стало известно, что в Николаеве на улице Первомайской в Ингульскому районе горела сухая трава, мусор и дрова на территории частного домовладения (площадь пожара – 100 м²), а на пляже «Прибой» микрорайона Варваровка загорелись сухие деревья (площадь – 2 м²).

Всего в тушении пожаров привлекалось 8 единиц техники, 26 человек Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 1 единица техники, 3 работника местной пожарной охраны «Первомайское». Дополнительно работал бульдозер ДТ-75 коммунального предприятия «Очаковская служба благоустройства».

Ранее, в Николаевской области в Баштанском раойне выгорело поле пшеницы и часть лесополосы.