На Вознесенщине на территории домовладения 48-летнего мужчины полицейские обнаружили в теплице 80 кустов конопли. Также правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении злоумышленника высушенные ветви конопли и готов к употреблению каннабис.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Николаевской области.

По словам мужчины, опасные вещества он выращивал для собственного употребления.

Наркотические средства сотрудники полиции изъяли и направили на экспертное исследование. Следователи начали по данному факту уголовное производство по признакам по признакам части 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и части 1 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Санкции статей предусматривают наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет. Продолжается процесс избрания меры пресечения.

Также, в Николаеве фермер из Снигиревки замаскировал плантацию конопли в поле ячменя.