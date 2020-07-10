В одном из сел Арбузинского района Николаевской области полицейские изъяли из огорода жителя 7️1 куст элитной конопли.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Получив оперативную информацию о том, что житель районного центра выращивает наркосодержащие растения, правоохранители Арбузинского отделения полиции ГУНП в Николаевской области провели санкционированный обыск по месту его жительства.

На огороде 47-летнего владельца, который ранее не попадал в поле зрения полиции, правоохранители обнаружили тщательно обработанный и ухоженный 71 куст конопли.

По словам хозяина, растения он выращивал для собственного потребления, а семена элитного сорта заказал через интернет.

Сейчас растения конопли полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следственным отделением Арбузинского отделения полиции начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, в поселке Александровка Николаевской области мужчина выращивал в парниках на своей даче полсотни кустов конопли.