Полиция задержала водителя грузовика, который совершил наезд на николаевского прокурора, после чего тот скончался.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения.

Водителя грузовика задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

При этом в полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о аварии сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить (099) 623 17 66, (093) 483 63 79, (050) 013 01 48, (063) 056 71 77, (093) 714 45 20 или 102».

Напомним, что утром, 11 июля, возле села Весняное Николаевской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который остановился на обочине сменить шину в своем автомобиле Skoda. Водителем авто, которого сбила фура, оказался 48-летний сотрудник прокуратуры Николаевской области Андрей Крупка.