По состоянию на утро 13 июля один работник Южно-Украинской АЭС, больной коронавирус, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Семеро сотрудников предприятия выздоровели, новых случаев заражения COVID-19 не выявили.

Об этом сообщается на сайте ЮАЭС.

— Среди оперативного персонала блочных щитов управления случаев заболевания не зафиксировано. На самоизоляции находятся 6 работников, являющихся контактными лицами больных, — говорится в сообщении.

На предприятии продолжают действовать противоэпидемические мероприятия.

Персонал станции обязали соблюдать масочный режим, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ — оставаться дома. Часть работников переведены на дистанционную форму работы.

Напомним, в Николаевской области за сутки выявили 5 новых случаев COVID-19.