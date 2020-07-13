В суд передали обвинительный акт в отношении трех фигурантов дела о хищении 3,1 миллиона гривен, которые выделили из бюджета для строительства казарм в Очакове.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

«Досудебным расследованием установлено, что в феврале-октябре 2018 года, гражданин С., действуя в сговоре с гражданкой П., которая выступала в роли представителя коммерческой структуры, организовал присвоение госсредств на общую сумму 3 миллиона 172 тысяч гривен, выделенных Южным территориальным квартирно-эксплуатационным управлением по условиям договора подряда на выполнение работ по строительству здания казармы улучшенной планировки в военном городке в Очакове Николаевской области», — говорится в сообщении.

Третий фигурант дела — директор частного предприятия, который не осуществил надлежащий контроль за выполнением работ и использованием по назначению вверенных представителю предприятия средств.

В ходе следствия один из подозреваемых полностью признал свою вину, искренне раскаялся в совершенных преступлениях, и частично возместил причиненный ущерб государству в сумме 600 тысяч гривен.

Обвинительный акт направлен с квалификацией по части 3 статьи 27 («Виды соучастников») части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), части 3 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»), части 1 статьи 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), части 1 статьи 366 («Служебный подлог»), части 2 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне сотрудники СБУ в Одесской области и следователи полиции обнаружили присвоение трех миллионов гривен при строительстве казарм для морпехов в Очакове.

Ранее собщалось, что подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, присвоила себе 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.

24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра в Николаеве снесло крышу казармы. После чего, Минобороны назначило служебную проверку относительно того, почему отремонтированная крыша казармы не выдержала ветра.

Теперь Министерство обороны Украины требует, чтобы подрядная фирма в рамках гарантии отремонтировала крышу казармы по улице Гвардейской.