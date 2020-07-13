Государственное бюро расследований начало расследование по факту возможного превышения власти работниками патрульной полиции во время задержания пенсионера, который вел торговлю на одной из улиц Черновцов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что досудебное расследование началось на основании сообщений в СМИ и социальных сетях.
По имеющейся информации, происшествие случилось 12 июля. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю.
Также правоохранители составили админматериалы в отношении гражданина по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушения карантина.
«В результате действий правоохранителей пенсионера госпитализировали в местную больницу, где сейчас устанавливается степень полученных повреждений», — говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей — превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием. Им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 26 мая суд арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.
Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.
Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.
В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.
Государственное бюро расследований начало расследование по факту возможного превышения власти работниками патрульной полиции во время задержания пенсионера, который вел торговлю на одной из улиц Черновцов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что досудебное расследование началось на основании сообщений в СМИ и социальных сетях.
По имеющейся информации, происшествие случилось 12 июля. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю.
Также правоохранители составили админматериалы в отношении гражданина по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушения карантина.
«В результате действий правоохранителей пенсионера госпитализировали в местную больницу, где сейчас устанавливается степень полученных повреждений», — говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей — превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием. Им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 26 мая суд арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.
Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.
Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.
В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.