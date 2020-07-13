Государственное бюро расследований начало расследование по факту возможного превышения власти работниками патрульной полиции во время задержания пенсионера, который вел торговлю на одной из улиц Черновцов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что досудебное расследование началось на основании сообщений в СМИ и социальных сетях.

По имеющейся информации, происшествие случилось 12 июля. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю.

Также правоохранители составили админматериалы в отношении гражданина по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушения карантина.

«В результате действий правоохранителей пенсионера госпитализировали в местную больницу, где сейчас устанавливается степень полученных повреждений», — говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей — превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием. Им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 26 мая суд арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.

Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.