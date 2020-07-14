Сегодня утром, 14 июля, в селе Панкратово Арбузинского района сгорел частный дом. В результате пожара погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Николаевской области.

— Пожар изначально возник на веранде и впоследствии охватил площадь 48 квадратных метров. На момент его возникновения, в доме спали мужчина 1984 года рождения и женщина 1988 года рождения, их тела пожарные обнаружили во время тушения пожара, — сказано в сообщении.

Тушили пожар 4 спасателя. Для помощи в разборе разрушенного крыши дополнительно на месте работал трактор от местного фермера.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Напомним, ранее в микрорайоне «Варваровка» в Николаеве из-за короткого замыкания электропроводки загорелись Toyota Camry, Mini Cooper и Jeep Cheroke.