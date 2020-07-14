Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу на два месяца без права выхода под залог 39-летнего Антона Желепа — подозреваемого в совершении смертельной аварии под Киевом.

Об этом сообщила пресс служба столичной прокуратуры.

Прокурор на суде отметила, что Желепа ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание. Также его 7 раз привлекали к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Несмотря на это Шевченковский райсуд Киева поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Сам Желепа признал, что был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На суде он отказался от адвоката со словами: «А что здесь защищать?».

Напомним, на въезде в Киев в воскресенье, 12 июля, водитель Mercedes, ранее судимый 39-летний Антон Желепа после столкновения в автомобилем выехал на встречную полосу Столичного шоссе, где столкнулся с джипом Hyundai Tucson.

В джипе находилась семья, погибли муж и жена, а также двое детей: 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. По данным 1+1, Желепа в 2010 году уж был судим за ДТП, в котором погибла женщина: тогда он отбыл три года в местах лишения свободы.

Единственный выживший в резонансном ДТП под Киевом 12-летний мальчик по-прежнему находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.