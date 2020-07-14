Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 17 июля, рассмотрит два проекта постановления об отмене принятого во вторник законопроекта № 2285 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Об этом рассказал журналистам глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

«Мне стало известно, что Вадим Новинский и Юлия Тимошенко зарегистрировали постановления об отмене этого законопроекта, то есть нужно провести комитеты и через комитеты вынести в зал и проголосовать отклонение этих постановлений», — сказал он.

По его словам, отклонить постановления депутатов Рада сможет уже в пятницу.

«Думаю, что в пятницу этот вопрос будет решён, и можно будет передавать президенту на подпись», — добавил глава фракции.

Напомним, ранее 12 народных депутатов фракции ВО «Батькивщина» зарегистрировали постановление об отмене принятия в целом законопроекта № 2285 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», незадолго до них инициативу об отмене принятого документа зарегистрировали внефракционные народные депутаты Новинский, Гриб, Магомедов, Магера, Шенцев и Шпенов.

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины завершила рассмотрение более 3,5 тысяч поправок законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».