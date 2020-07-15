В Чехии недалеко от Праги столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате этого есть пострадавшие, один человек погиб.
Об этом сообщает Lidové noviny.
Авария произошла вблизи станции Чески-Брод на восток от Праги. Пассажирский поезд въехал в грузовик, когда тот стоял.
В результате аварии на железной дороге пострадали 35 человек, один человек погиб.
Известно, что четверо пострадавших получили серьезные ранения, еще 31 пассажир получил легкие ранения. Среди пострадавших-восемь несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.
Напомним, 6 июля на станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.
В Чехии недалеко от Праги столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате этого есть пострадавшие, один человек погиб.
Об этом сообщает Lidové noviny.
Авария произошла вблизи станции Чески-Брод на восток от Праги. Пассажирский поезд въехал в грузовик, когда тот стоял.
В результате аварии на железной дороге пострадали 35 человек, один человек погиб.
Известно, что четверо пострадавших получили серьезные ранения, еще 31 пассажир получил легкие ранения. Среди пострадавших-восемь несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.
Напомним, 6 июля на станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.