В Чехии недалеко от Праги столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате этого есть пострадавшие, один человек погиб.

Об этом сообщает Lidové noviny.

Авария произошла вблизи станции Чески-Брод на восток от Праги. Пассажирский поезд въехал в грузовик, когда тот стоял.

В результате аварии на железной дороге пострадали 35 человек, один человек погиб.

Известно, что четверо пострадавших получили серьезные ранения, еще 31 пассажир получил легкие ранения. Среди пострадавших-восемь несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, 6 июля на станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.