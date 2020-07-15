Вечером 15 июля на пересечении улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве столкнулись два автомобиля BMW.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Один из участников ДТП ехал по улице Генерала Карпенко в направлении Намыва. На перекрестке с Крылова водитель начал разворачиваться в противоположном направлении. В момент разворота в него врезался BMW с польскими номерами, ехавший по Генерала Карпенко со стороны Белой.

От удара BMW с польскими номерами занесло и он, проехав около 100 метров, провалился передними колесами в яму, вырытую дорожниками во время реконструкции перекрестка.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Ранее сообщалось, что в поселке Казанка на Николаевщине 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл ИЖ-Юпитер.