В Николаевской области по состоянию на утро 16 июля выявлено 5 новых случаев COVID-19.
Всего в области зарегистрировано 504 подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них работников учреждений здравоохранения – 70, информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Статистика по районам:
— Николаев - 94 человека;
— Южноукраинск - 140 человек;
— Первомайск – 22 человека;
— Арбузинский район - 9 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Березанский район - 9 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
— Витовский район - 2 человека;
—Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;
— Врадиевский район - 36 человек;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Первомайский район - 6 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
За сутки 5 человек выздоровели, всего — 396. От последствий COVID-19 умерли 12 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили 848 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
В Николаевской области по состоянию на утро 16 июля выявлено 5 новых случаев COVID-19.
Всего в области зарегистрировано 504 подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них работников учреждений здравоохранения – 70, информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Статистика по районам:
— Николаев - 94 человека;
— Южноукраинск - 140 человек;
— Первомайск – 22 человека;
— Арбузинский район - 9 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Березанский район - 9 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
— Витовский район - 2 человека;
—Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;
— Врадиевский район - 36 человек;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Первомайский район - 6 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
За сутки 5 человек выздоровели, всего — 396. От последствий COVID-19 умерли 12 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили 848 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19.