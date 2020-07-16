В Николаевской области по состоянию на утро 16 июля выявлено 5 новых случаев COVID-19.

Всего в области зарегистрировано 504 подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них работников учреждений здравоохранения – 70, информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Статистика по районам:

— Николаев - 94 человека;

— Южноукраинск - 140 человек;

— Первомайск – 22 человека;

— Арбузинский район - 9 человек;

— Баштанский район - 1 человек;

— Березанский район - 9 человек;

— Братский район - 4 человека;

— Березнеговатский район - 1 человек;

— Веселиновский район - 1 человек;

— Витовский район - 2 человека;

—Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;

— Врадиевский район - 36 человек;

— Вознесенский район - 78 человек;

— Казанковский район - 2 человека;

— Кривоозерский район - 11 человек;

— Николаевский район - 1 человек;

— Новоодесский район - 40 человек;

— Очаковский район - 1 человек;

— Первомайский район - 6 человек;

— Снигиревский район - 1 человек.

За сутки 5 человек выздоровели, всего — 396. От последствий COVID-19 умерли 12 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили 848 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19.